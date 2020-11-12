Ереван, , 10:40 — REGNUM Информация о том, что в небе над Ереваном пролетел беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Турции, не соответствует действительности. Об этом 12 ноября сообщила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в соцсети Facebook.

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«Новость о появлении турецкого беспилотника в воздушном районе Еревана — фейк», — говорится в сообщении Степанян.

Также в нем указывается, что минобороны Армении сделало обращение в Службу национальной безопасности (СНБ) страны по поводу того, чтобы определить источник данной фальшивой новости.

Кроме этого, уточняется, что армянские вооруженные силы (ВС) совместно с ВС России защитили воздушное пространство Армении и Нагорно-Карабахской Республики, и теперь там закрытая зона для полетов, за исключением военной и заявленной гражданской авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в армянском СНБ заявили, что информация о том, что у главы Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Армена Абазяна был сердечный приступ, из-за которого он якобы был направлен на госпитализацию, является не соответствующей действительности.