Москва, , 10:30 — REGNUM Общая схема используется в инцидентах с «химическими атаками» в Сирии, «отравлением» экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и блогера Алексея Навального, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Об этом сообщает 12 ноября РИА Новости.

«Всё это по одной схеме — что с сирийской «химией», что со Скрипалями. А теперь это пробуют на Навальном», — полагает Небензя.

Во всех инцидентах множество нестыковок и даже фантастики, однако на Западе серьёзно обсуждать их не хочет никто. Сирийское химическое досье — наиболее вопиющий пример того, что «с нами не хотят говорить», отметил дипломат.

В понимании западной части мирового сообщества произошедшее в Сирии «очевидно»: власти якобы использовали химоружие против населения. Это подтвердили специально созданные «авторитетные» структуры, которые «штампуют доклады», заключил он.

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