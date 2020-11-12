Варшава, , 10:21 — REGNUM Глава министерства внутренних дел Польши Мариуш Каминский прокомментировал для Polskie Radio 24 столкновения полиции с участниками Марша независимости в Варшаве, которые произошли 11 ноября в Варшаве.

«Принимая во внимание агрессивное поведение некоторых участников Марша независимости, было необходимо применить принудительные меры со стороны полиции. И каждый раз эти меры были адекватны ситуации», — подчеркнул Каминский.

Министр отметил, что в полицейских были брошены камни, запущена пиротехника. Более того, националисты, которые приняли участие в мероприятии, запустили фейерверки в квартиру одного из домов, мимо которого проходил Марш, в связи с чем в жилом помещении случился пожар. Также был заблокирован доступ для машин скорой помощи и медицинского транспорта на территорию Национального стадиона, где находится временная больница для заразившихся COVID-19.

Каминский также заявил, что само по себе проведение Марша независимости в форме уличного шествия являлось незаконным. Он напомнил, что в этом году мероприятие должно было пройти в форме автопробега, но, к сожалению, заявленный формат не был соблюден, и тысячи человек собрались, чтобы ходить пешком. «Помимо организованного и законного автопробега, националисты собрались на параллельный незаконный митинг, в ходе которого произошел ряд инцидентов, связанных с агрессивными действиями некоторых участников, уничтожением имущества и прямыми нападениями на полицейских, охранявших шествие», — подчеркнул глава МВД.

Он предупредил, что «в свете действующих ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, все публичные собрания являются незаконными и впредь». «Уверяю вас, что и во время последующих уличных акций, во время которых будут иметь место аналогичные акты насилия и агрессии, независимо от того, кто является организатором, полицией будут предприняты аналогичные решительные действия», — заключил министр.

Напомним, на незаконном мероприятии 11 ноября в Варшаве полиция применила слезоточивый газ против участников марша.