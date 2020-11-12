Ереван, , 10:25 — REGNUM Переговоры с министром обороны Армении и начальником генштаба вооруженных сил (ВС) страны провел командующий российскими миротворческими силами в зоне нагорно-карабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Об этом 12 ноября сообщил источник в штабе миротворческих сил России.

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"В ходе встречи были обсуждены вопросы ввода миротворцев и выставления миротворческих постов в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе, порядок размещения подразделений, их всестороннего обеспечения и выполнения ими задач», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, источник уточнил, что также было проведено обсуждение вопросов организации деятельности миротворческих сил России в зоне конфликта в Нагорном Карабахе и обеспечения безопасности российских военнослужащих.

«Командованием российских миротворческих сил организовано взаимодействие с военными ведомствами Азербайджана и Армении по вопросам выполнения миротворческих задач, предотвращения нарушений и обеспечения безопасности российских военнослужащих», — также отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правящем блоке Армении «Мой шаг» заявили, что армянская оппозиция, критикующая трёхстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, может предложить свою альтернативу введению в регион российских миротворцев.