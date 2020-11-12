Стокгольм, , 10:13 — REGNUM В ходе состоявшихся переговоров с участием лидеров парламентских партий «Левые» потребовали немедленного закрытия всех норковых ферм на территории Швеции после того, как коронавирусная инфекция была обнаружена на десяти фермах в Блекинге. Парламентарии считают, что вирус, выявленный у норок, может мутировать и поставить под угрозу разработку вакцины. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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«Мы хотим скорейшего закрытия всех норковых ферм в Швеции», — заявила лидер «Левых» Нуши Дадгостар.

Как сообщало ИА REGNUM, после обнаружения коронавирусной инфекции на норковых фермах в Дании правительство страны приняло решение об уничтожении 17 миллионов особей. Объемы норковой промышленности в Швеции не столь значительны, — норок в стране насчитывается более 400 тыс.

Ранее требование закрыть все фермы по разведению норок прозвучало со стороны «Зеленых».

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