Нью-Йорк, США, , 10:09 — REGNUM Россия намерена добиваться проведения заседания Совета безопасности Организации Объединённых Нацией по делу об «отравлении» бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Об этом 12 ноября заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

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Российский дипломат подчеркнул, что до сих пор все вопросы с российской стороны остаются без ответов.

«Мы про Скрипалей тоже не забыли, — сказал в беседе с РИА Новости Небензя. — Мы найдём способ, как провести заседание по Скрипалям, потому что дело Скрипалей тоже повисло в воздухе».

По его словам, «все эти 50 или 250 вопросов, которые мы поставили, остались без ответа».

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Постпред РФ при ООН уверен, что Западу расследование дела Скрипалей уже не нужно, потому что главная задача выполнена — преступник найден в лице в России.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший сотрудник ГРУ, шпионивший в пользу Лондона, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в начале марта 2018 года. Великобритания сразу же обвинила Россию в причастности к инциденту. Такую же позицию, с подачи Лондона, заняли и США.

В июне 2020 года источник газеты Sunday Times в британском правительстве сообщил, что Скрипаль вместе со своей дочерью переехали для проживания в Новую Зеландию. Перед этим они более одного года провели на конспиративной квартире британской разведки MI6. По данным собеседника, экс-офицер ГРУ с дочерью получили новые имена и меры поддержки для того, чтобы «чтобы начать новую жизнь».

Напомним, история со Скрипалями, раздутая Лондоном до крупного международного скандала, стала поводом для введения санкций против России. 12 ноября санкции Евросоюза за «применение химического оружия», введённые в том числе против четырёх граждан РФ после инцидента с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, были продлены до 16 октября 2021 года.

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