Киев, , 10:12 — REGNUM Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук призвал ДНР и ЛНР провести обмен удерживаемыми лицами до Нового года или Рождества. Об этом он заявил 11 ноября на заседании ТКГ, сообщило издание «Новое время».

«Это стало бы примером высокой морали и ответственности участников, признаком их стремления договориться и по другим позициям», — сказал он.

В украинской делегации отметили, что до конца текущего года важно провести встречу лидеров «Нормандской четвёрки». Встреча может дать «мощный импульс» для подведения итогов работы за год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кравчук заявил, что не имеет претензий ни к республикам Донбасса, ни к России.

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