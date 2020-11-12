Абакан, , 10:17 — REGNUM Глава Хакасии Валентин Коновалов за два года у власти продемонстрировал неспособность управлять регионом, заявил ИА REGNUM политолог, директор «Агентства информационных сообщений» Александр Бортников.

«11 ноября исполнилось ровно два года с того момента, как коммунист Валентин Коновалов занял кресло губернатора. Всё это время республика находится в состоянии стагнации, экономического и социального падения. Проблема в том, что Коновалов, по большому счёту, показал полную неспособность управлять регионом и отсутствие компетенции для нормального выполнения обязанностей на этой должности. У него проблемы с командой. Это постоянно меняющиеся люди с также весьма спорными компетенциями в некоторых случаях», — отметил Александр Бортников.

По его словам, особенно всё обострилось с приходом пандемии коронавируса:

«Уже даже медики стали срываться на эмоции и делать публичные заявления по поводу действий республиканской власти».

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«Недовольство населения Валентином Коноваловым копилось два года. Члены инициативной группы инициировали процесс отставки главы республики, отвечая на общественный запрос. Было принято такое решение, в законодательстве республики и Российской Федерации предусмотрен механизм досрочной отставки главы региона, однако это трудоёмкий и небыстрый процесс. В России пока нет ни одного такого прецедента, но мы намерены идти до конца», — подчеркнул Бортников в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

При этом, по его словам, может случиться и так, что «губернатор подаст в отставку сам, или будет отстранен решением федеральных властей».

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Стоит отметить, что 12 ноября в регион прибыл полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Тема поездки — текущая социально-экономическая ситуация в республике. В частности, будут рассмотрены вопросы подготовки жилищно-коммунального комплекса муниципалитетов к отопительному периоду 2020−2021 годов, работа системы здравоохранения в условиях сложной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии создана инициативная группа по запуску процесса отставки главы региона Валентина Коновалов, первое заседание которой состоялось 11 ноября.

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