Стокгольм, , 10:07 — REGNUM Лидер «Шведских демократов» Джимми Окессон позитивно оценивает решение правительства о запрете продажи алкоголя с 22:00. Он также призывает предусмотреть дополнительные меры поддержки ресторанного бизнеса в связи с новым ограничением. Лидер «Христианских демократов» Эбба Буш также поддерживает данное решение правительства, но хочет видеть от властей больше мер в области предоставления медицинской помощи гражданам. Она подчеркивает необходимость выделения дополнительных ресурсов для увеличения масштабов тестирования на коронавирус. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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«Думаю, это необходимо. Необходимо предусмотреть меры компенсации, возможно, какую-нибудь дополнительную форму поддержки для отрасли, которая и так уже очень уязвима в этой пандемии. Теперь это стало еще одним сильным ударом по всей отрасли. Я спрашивал правительство о дальнейших мерах поддержки, но Стефан Лёвен (премьер-министр Швеции — прим. ИА REGNUM) сослался на уже принятые решения, поэтому, похоже, никаких дальнейших планов на этот счет просто нет», — заявил Окессон.

Со своей стороны, Эбба Буш поприветствовала запрет на продажу алкоголя в ночное время и обратила внимание на предложения, выдвинутые партией, о создании благоприятных условий для привлечения ранее уволившихся медицинских работников к борьбе с пандемией. Другим вопросом, поднятым политиком, стала кампания по проведению тестирования.

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