Нью-Дели, , 09:58 — REGNUM Власти Китая и Индии договорились об отводе тяжелого вооружения из точек соприкосновения в Восточном Ладакхе. Об этом 12 ноября сообщает The Times of India со ссылкой на источники.

«Отвод вооружения пройдет в три этапа из района Пангонг-Цо — Чушул в восточном Ладакхе», — пишет издание.

Отмечается, что это станет большим шагом к разрядке продолжающейся семь месяцев военной напряженности в этом высокогорном районе.

Как сообщало ИА REGNUM, обстановка в Восточном Ладакхе — регионе на границе Индии и КНР — обострилась после столкновения военнослужащих обеих сторон в мае и июне этого года. Нью-Дели и Пекин обвиняют друг друга в приграничных провокациях.

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