Филадельфия, США, , 10:02 — REGNUM По случаю Дня ветеранов, который отмечается в США 11 ноября, кандидат на пост президента США Джо Байден и его супруга Джилл Байден посетили Мемориальный парк Корейской войны в Филадельфии и возложили цветы к памятнику. Об этом сообщает южнокорейская общественная телерадиокомпания KBS со ссылкой на свои источники.

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По данным источников, в мероприятии также приняли участие представители 82-й воздушно-десантной дивизии в отставке.

Известно, что на памятнике выгравированы имена 600 солдат, погибших или пропавших без вести в годы Корейской войны (1950−1953 гг.).

Отмечается, что такой жест со стороны Байдена воспринимается как демонстрация стремления к укреплению отношений между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября кандидат на выборах президента США Джо Байден провел телефонные переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

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