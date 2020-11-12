Магадан, Магаданская область, , 09:57 — REGNUM В конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность мэра Магадана поступило уже семь заявлений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы.

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Председатель гордумы Магадана Сергей Смирнов обсудил с губернатором Сергеем Носовым сотрудничество правительства Колымы и мэрии. Одной из ближайших задач является назначение градоначальника.

«Задача вновь избранного мэра — грамотно и эффективно расходовать деньги городского бюджета. И степень этой эффективности теперь будет более тщательно анализироваться и депутатами городской думы, и правительством региона. От кандидата на пост мэра нам важно услышать конкретный и осуществимый план действий на ближайшие три года. Это будет одним из главных критериев», — сказал Носову Смирнов.

Приём заявок на должность мэра продлится до 11 декабря, после чего конкурсной комиссией будут отобраны наиболее подходящие по критериям кандидаты. Далее выбор за депутатами и представление нового мэра на ближайшем заседании городской думы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее конкурсная комиссия по выборам мэра Магадана принимала документы с 5 по 20 октября. Ни одной заявки не поступило.

Действующий глава Магадана Юрий Гришан рассказал, почему не оказалось желающих подать документы на конкурс: новому главе придётся тяжело в условиях жёсткого контроля по исполнению нацпроектов.