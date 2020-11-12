Москва, , 09:47 — REGNUM Министерство обороны России задействует в рамках миротворческой операции в Нагорном Карабахе вертолёты Ми-8 и Ми-24. Об этом 12 ноября сообщили в российском оборонном ведомстве.

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Отмечается, что вертолёты будут задействованы в проведении миротворческой операции для осуществления воздушного мониторинга районов контроля прекращения огня.

Всего будет задействовано восемь вертолётов ВКС России.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе было подписано накануне президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Для контроля за перемирием в Нагорный Карабах заходят российские миротворцы, которые будут обеспечивать отсутствие военных действий.