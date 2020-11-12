Тбилиси, , 09:49 — REGNUM Партии «Европейская Грузия» и «Гирчи» пригласили всех желающих прийти вечером 12 ноября к стадиону «Динамо» в Тбилиси на совместный просмотр во время комендантского часа футбольного матча между сборными Грузии и Северной Македонии. Объявление об акции было размещено на странице мероприятия, созданной в соцсети Facebook.

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На матчи УЕФА из-за пандемии запрещено пускать болельщиков, поэтому организаторы мероприятия позвали единомышленников поболеть за свою команду во время совместного просмотра игры на большом экране.

«Болельщикам нельзя присутствовать на матче с Македонией. Но мы можем собраться возле центрального входа стадиона «Динамо», где будет большой экран, и таким образом поддержать сборную Грузии!», — говорится в анонсе мероприятия.

В объявлении отмечается, что матч начнется в 20:45 (19:45 мск), а с 22:00 (21:00 мск) начнет действовать комендантский час, поэтому все участники мероприятия рискуют быть оштрафованными на 2000 лари (около $600).

«Мы надеемся, что после матча полиция не станет охотиться и штрафовать болельщиков, но гарантии нет», — отмечают организаторы.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в парламент Грузии, по данным ЦИК, победила правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиционные партии не признали итоги голосования, отказались входить в парламент и начали проводить массовые акции протеста. Введение властями комендантского часа из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в оппозиции восприняли, как попытку помешать протестам.

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