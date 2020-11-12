Тбилиси, , 09:25 — REGNUM Оппозиционные партии в Грузии не представили доказательств того, что парламентские выборы были сфальсифицированы. Такое заявление 11 ноября в эфире телеканала Palitra News сделал вице-спикер парламента страны Георгий Кахиани.

«Мы видим выдуманные оценки якобы фальсификаций выборов. У оппозиции нет никаких доказательств этого», — сказал Кахиани.

Представители оппозиции часто в качестве признака «фальсификации» итогов выборов заявляют о том, что в ряде проколов голосования количество проголосовавших меньше, чем тех, кто получил бюллетени. По словам вице-премьера, в этом нет ничего странного, так как некоторые избиратели могли не использовать бюллетени, а унести с собой. Кроме того, как подчеркнул Кахиани, проверка показала, что доля таких «несбалансированных» голосов составляет 0,17%, что не могло существенно повлиять на итоги выборов.

«Деструктивная оппозиционная сила, которая не видит в себе победы путем выборов, выбрала сценарий беспорядков, создания определенной дестабилизации, но, как до сих пор это было безрезультатно, безрезультатно закончится и теперь», — заявил вице-спикер.

Он также указал на то, что ни одна международная организация не поставила под сомнение итоги выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в парламент Грузии, по данным ЦИК, победила правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиционные партии не признали итоги голосования, отказались входить в парламент и начали проводить массовые акции протеста.

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