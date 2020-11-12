Вашингтон, , 09:25 — REGNUM Демократ Джозеф Байден в случае победы на выборах президента США может оказаться неготовым к решению вопроса о продлении договора СНВ-3, так как не имеет доступа к данными американской разведки. Так считают американские эксперты, сообщает агентство Associated Press.

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Они полагают, что Байдену будет трудно подготовиться к решению вопросов, затрагивающих безопасность государства. В числе таковых ‑ и вопрос о будущем Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3).

Возникшей ситуацией, предупреждают аналитики, могут воспользоваться «противники США». У Байдена нет информации, которую получила действующая администрация США. У разведки якобы могут быть данные о принципиальных позициях российской стороны на переговорах по СНВ или сведения о том, какие типы вооружений, по мнению РФ, не должны подпадать под соглашение.

Агентство отмечает, что информацию разведка могла докладывать на ежедневных брифингах, но у Байдена доступа к ним нет. У демократа, если он станет президентом, останется всего 16 дней до момента истечения договора СНВ-3.

Как сообщало ИА REGNUM, подписанный в 2010 году договор СНВ-3 действует до 5 февраля 2021 года.

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