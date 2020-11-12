Ростов-на-Дону, , 09:11 — REGNUM В Ростовской области от занимаемой должности освобождён заместитель губернатора Василий Рудой. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы донского региона.

Напомним, что с 11 декабря 2015 года Рудой курировал вопросы региональной, муниципальной и информационной политики, социально-политических коммуникаций, административной реформы, информационных технологий и связи. До него за эту сферу отвечал нынешний спикер донского парламента Александр Ищенко.

До назначения на пост заместителя губернатора Василий Рудой работал в администрации Ростовской области, руководил центром информационно-методической работы и подготовки кадров, в течение нескольких лет возглавлял Южно-Российский институт управления (филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ).