Степанакерт, 12 ноября 2020, 09:07 — REGNUM Заключение соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией о прекращении войны в Нагорном Карабахе может считаться скромным успехом для Российской Федерации, сумевшей добиться отправки своих миротворцев в регион, пишет Клара Феррейра Маркес в статье, вышедшей 11 ноября в Bloomberg.
Так, после нескольких месяцев кризиса в постсоветской сфере влияния президент Владимир Путин вновь заявил о России как о региональном гаранте стабильности, что было подтверждено отправкой почти 2 тыс. миротворцев. Для заключения соглашения была важна поддержка Турции, которая демонстрирует открытую поддержку Азербайджану, но формальной стороной договора Анкара не стала.
Основным победителем, уверена обозреватель, стал лидер Азербайджана Ильхам Алиев, получивший давно желаемые уступки со стороны Армении. Они могут потребоваться ему для поддержания своих позиций в период падения цен на нефть, больно отозвавшихся на стране-экспортере.
Однако такой успех нельзя считать абсолютным: еще многое предстоит закрепить, и не в последнюю очередь долгосрочный статус Карабаха. Нет никаких сомнений в том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган силой проник на Кавказ и, возможно, обеспечил себе доступ к Каспийскому морю и в конечном счете в Среднюю Азию через Азербайджан. Турецкие миротворцы, упомянутые Баку, но не официальное заявление, являются удачным ходом для Анкары и головной болью Кремля, даже если они и остаются в центре наблюдения за прекращением огня за пределами Карабаха. Это беспрецедентное осложнение, как отмечает Максимилиан Гесс из Исследовательского института внешней политики, и Россия не захочет иметь войска члена НАТО где-либо на территории бывшего Советского Союза.
Кроме того, Москва «потеряла сердца и умы» и в Армении, что является печальным событием после того, как она настроила против себя в целом дружественное к России население Белоруссии, поддержав президента Александра Лукашенко после спорных выборов, которые прошли в августе.