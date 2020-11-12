Пекин, , 08:59 — REGNUM В период с 17 по 22 ноября председатель КНР Си Цзиньпин будет принимать участие в саммитах стран-участниц БРИКС и стран «Большой двадцатки» (G20), а также в неформальной встрече лидеров АТЭС. Об этом 12 ноября сообщила официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин, ее слова приводит Центральное телевидение Китая.

«По приглашению президента РФ Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин 17 ноября примет участие в 12-м саммите БРИКС», — сообщила Чуньин.

Также она добавила, что глава КНР примет участие в 27-й неформальной встрече лидеров АТЭС по приглашению премьер-министра Малайзии Мухиддина Яссина, а в саммите G20 — по приглашению короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

Кроме того, официальный представитель китайского МИД уточнила, что все данные встречи будут проведены посредством использования видеосвязи и отметила, что «председатель КНР Си Цзиньпин будет находиться в Пекине и выступит на мероприятиях с важной речью».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Китай примет меры по реализации замкнутой системы отслеживания и управления импортными продуктами холодовой цепи полного цикла, чтобы минимизировать импортные риски COVID-19.