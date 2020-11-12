Киев, , 08:58 — REGNUM Один год войны требует разминирования территории в течение пяти лет. Об этом заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Украины Игорь Яременко 11 ноября в эфире телеканала «Украина 24».

«Мы собираем международный опыт, и опыт Хорватии, в которой мы побывали недавно, демонстрирует то, что один год войны приводит к пяти годам разминирования территорий», — рассказал он.

Чиновник добавил, что на реинтеграцию Донбасса уйдут десятки лет, причём основная часть этого процесса начнётся после восстановления Украиной контроля над границей между Донбассом и Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников заявил, что для полной реинтеграции Донбасса Украине потребуется четверть века.

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