Страсбург, Франция, , 08:34 — REGNUM Депутаты Европарламента Андрюс Кубилюс, Раса Юкнявичене и Сигизмунд Павилионис выразили беспокойство политическим кризисом в Грузии и предложили помощь в выстраивании диалога между властями и оппозицией. Об этом говорится в совместном заявлении парламентариев, которое 11 ноября было опубликовано на их общем сайте elpnariai.lt.

«Мы обеспокоены ситуацией, сложившейся после октябрьских парламентских выборов. Несмотря на то, что выборы были конкурентоспособными и у избирателей была реальная альтернатива, на проведение выборов повлияли распространившиеся обвинения в давлении на избирателей, что вызвало снижение доверия общества», — говорится в совместном заявлении.

Евродепутаты отметили, что за ситуацию в стране ответственность несут власти и им нужно искать выход из сложившегося кризиса. Также парламентарии призвали международные организации оценить поступившие жалобы на возможные нарушения во время выборов и сделать окончательные выводы.

«Мы готовы помочь и сыграть конструктивную роль в этом диалоге. Мы призываем власти Грузии ограничить применение силы полиции против мирных демонстрантов и не осуществлять провоцирование насилия на улицах», — заявили евродепутаты.

Стоит отметить, что с начала ноября в Грузии в окружных избирательных комиссиях рассматриваются жалобы на возможные нарушения на выборах, поданные оппозиционными партиями и общественными организациями. В ЦИК Грузии заявили, что большинство выявленных нарушений якобы носят технический характер и на результаты выборов существенно не повлияли. В оппозиции заявили, что их жалобы отклоняют якобы по надуманным предлогам.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в парламент Грузии, по данным ЦИК, победила правящая партия «Грузинская мечта», получив более 48% голосов. Оппозиционные партии не признали итоги голосования, отказались входить в парламент и начали проводить массовые акции протеста.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тбилиси на акции протеста задержали члена оппозиционной партии