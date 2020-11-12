Нур-Султан, 12 ноября 2020, 08:31 — REGNUM Казахстан и Узбекистан окажут гуманитарную и экономическую помощь народу Киргизии, сообщили 12 ноября в пресс-службе казахстанского лидера.
Стабильность и безопасность в регионе обсудили президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев. Собеседники также высоко оценили итоги саммита глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых девяти месяцев 2020 года импорт товаров из Узбекистана в Казахстан сократился на 40%. Объем товарооборота между двумя странами сократился на 16,5%.
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