Стокгольм, , 08:30 — REGNUM С целью замедлить распространение коронавирусной инфекции правительство Швеции ограничило продажу алкоголя с 22:00. Ночная работа кафе, баров и ресторанах должна прекращаться в 22:30. Об этом со ссылкой на заявления премьер-министра Швеции Стефана Лёвена сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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»В той ситуации, в которой мы находимся, правительство считает, что необходимы дополнительные меры для предотвращения распространения инфекции. Поэтому продажа алкоголя будет запрещена после 22:00», — заявил премьер-министр.

Новые ограничения вступают в силу с 20 ноября и будут действовать до конца февраля. В качестве нормативно-правовой основы принятого решения правительство сослалось на «Закон о продаже алкогольной продукции», который дает право ограничивать продажу алкоголя при возникновении чрезвычайных обстоятельств.

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