Киев, 12 ноября 2020, 08:26 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский и глава офиса президента Андрей Ермак, у которых выявили коронавирус SARS-CoV-2, находятся в больнице «Феофания». Об этом заявил советник Ермака Михаил Подоляк 11 ноября в комментарии изданию «Украинская правда».
Подоляк отметил, что единственная разница с повседневным графиком работы — отсутствие помощников.
Напомним, ранее стало известно, что коронавирусом SARS-CoV-2 заразились председатель Верховной рады Дмитрий Разумков и вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников.
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