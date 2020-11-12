Киев, , 08:26 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский и глава офиса президента Андрей Ермак, у которых выявили коронавирус SARS-CoV-2, находятся в больнице «Феофания». Об этом заявил советник Ермака Михаил Подоляк 11 ноября в комментарии изданию «Украинская правда».

«Там есть оборудованный специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания. Вот сегодня проводил много селекторных совещаний», — рассказал он.

Подоляк отметил, что единственная разница с повседневным графиком работы — отсутствие помощников.

«Они находятся в коммуникационном офлайне», — отметил чиновник.

Напомним, ранее стало известно, что коронавирусом SARS-CoV-2 заразились председатель Верховной рады Дмитрий Разумков и вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников.

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