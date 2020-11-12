12 ноября 2020 | Время чтения 3 мин

Политический прогноз может быть только один: киевская исполнительная власть готовится (по бакинскому образцу) к военной атаке на потерянные ею в 2014 году территории. И готовит меры для зачистки этих территорий от неблагонадежного населения. И это основная «кавказская головешка», прилетевшая в украинскую политику из карабахского костра.

Андрей Ганжа, , 07:56 — REGNUM Карабахская война, завершившаяся подписанием соглашения о мире Азербайджаном, Арменией и Россией, получила свое отражение на Украине. Похоже, эти события вызвали новый приступ активности у «партии войны», к которой примкнуло большинство правящей «команды» президента Владимира Зеленского. Оно и понятно, ведь то, что произошло на Кавказе, можно уложить в следующую фабулу: Азербайджан предпринял успешную попытку возврата земель, оккупированных государством-агрессором Арменией в конце прошлого века. Это плюс столь любимая украинскими «ястребами» история операции «Буря» (военная ликвидация очагов сербского «сепаратизма» в Хорватии) вызывают у них непреодолимое желание «историю повторить».

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

5 ноября украинский премьер Денис Шмыгаль внес в Верховную раду законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период». Изюминка проекта в том, что он позволяет подвергнуть интернированию любых граждан страны, которая «угрожает нападением или осуществляет агрессию против Украины». Интернировать, если без дешевых политкорректностей, — это задержать и отправить в концентрационный лагерь на неопределенный срок.

Неопределенный потому, что срок интернирования заканчивается ситуационно: по окончании боевых действий (которых, по уверению Зеленского, нет), при отмене военного положения (которого тоже нет) или при отсутствии причин, послуживших основанием для интернирования (то есть на усмотрение руководства, поскольку причину можно найти всегда).

А поскольку в другой части законопроекта сказано, что все делается «по согласованию с центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики по вопросам временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя», то становится предельно ясно, что законопроект направлен против тех, кого в киевских коридорах считают «сепаратистами» (жителей Донбасса) и «предателями» (жителей Крыма). Ведь количество граждан собственно России на территории Украины давно стремится к нулю.

Сейчас не буду давать этических или моральных оценок законопроекту, тошнота подступает к горлу. Не буду доказывать и очевидное: данный закон, будь он принят, не привлечет к Украине сердца и умы дончан и крымчан, что со всех экранов и трибун декларируется как высшая цель украинской власти. Даже не намекну о том, что такой закон «подставит» тех украинских гастарбайтеров, что зарабатывают на жизнь в России. А их количество оценивается от полумиллиона и до бесконечности. И даже предполагать не буду, как оценит этот закон Европа, которая, волей-неволей, но пока вынуждена соблюдать правовой политес.

Это все эмоции. А политический прогноз может быть только один: киевская исполнительная власть готовится (по бакинскому образцу) к военной атаке на потерянные ею в 2014 году территории. И готовит меры для зачистки этих территорий от неблагонадежного населения. И это основная «кавказская головешка», прилетевшая в украинскую политику из карабахского костра.

В украинской реминисценции Киев видит себя Азербайджаном, Россию — Арменией, а восточных инсургентов — Нагорным Карабахом. Но даже при таком распределении ролей украинским лидерам следовало бы помнить, что Армия обороны Арцаха, теряя города и позиции, месяц «держала» азербайджанские войска, нанеся им ощутимый вред. И это при том, что за Баку стояла Анкара, а Карабах балансировал на песке: либерал Никол Пашинян не только развалил управление войсками, но и лишил Арцах снабжения боеприпасами.

В условиях востока Украины, как показал опыт былых дней, недостатка в снабжении, оружии, боеприпасах и «профессиональных добровольцах» у инсургентов не будет: во время прошлых обострений это называли «Северный ветер». О Крыме даже и говорить не буду: на сегодня это самый милитаризированный регион Центральной Европы.

Вот и возникает вопрос: а не может ли случиться так, что в реалиях возможной «украинской реминисценции Карабаха» измученной «Арменией» окажется Украина? А украинские граждане, волей Майдана ставшие еще и носителями российских паспортов, будут решать, на что использовать шмыгалевские «концентрационные лагеря».