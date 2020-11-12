Москва, , 07:42 — REGNUM Российские вертолеты Ми-8 и Ми-24 будут наблюдать за линией соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

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"Вертолеты будут задействованы в проведении миротворческой операции для осуществления воздушного мониторинга районов контроля прекращения огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что вертолетами будут доставлять грузы и личный состав миротворческой миссии в труднодоступные районы. Сами боевые машины доставили на аэродром в Ереване военно-транспортными самолетами Ан-125 «Руслан».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября российские миротворцы взяли под контроль Лачинский горный коридор, соединяющий Армению и Нагорный Карабах. На месте размещения миссии уже выставлены временные наблюдательные посты.

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