Москва, , 07:09 — REGNUM Сооружаемый против России пояс сдерживания ГУАМ перекидывается на Японию и Туркестан, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Очевидно становится все больше и больше, что идет выстраивание против нас этого «Контура ГУАМ» [буквально Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия], который и есть операция Турции на Кавказе. Дальше это идет в Среднюю Азию. Какие-то очень неприятные движения, не очень явные существуют со стороны Японии и японо-турецких связей, которые мы раньше не наблюдали в таком объеме, а теперь начинаем наблюдать. Значит, эта дуга замыкается по контуру. Если она замкнется по-настоящему, то все наши типы существования, которые были, будут исчерпаны. Нам нужен новый тип существования как гарантия от войны», — добавил эксперт.

Он также отметил, что умеренная и тактичная милитаризация сознания и бытия в России становится одним из параметров будущего всей страны. Вопрос стоит только в том, возможно ли это осуществить с имеющимся населением и в кратчайшие сроки.

Гарантией стабильности страны может стать создание самообеспечивающейся части милитаризованного населения по принципу казачьей общины прошлых лет. Вопрос только в том, кто готов сегодня это сделать.