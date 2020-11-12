Москва, 12 ноября 2020, 07:09 — REGNUM Сооружаемый против России пояс сдерживания ГУАМ перекидывается на Японию и Туркестан, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Он также отметил, что умеренная и тактичная милитаризация сознания и бытия в России становится одним из параметров будущего всей страны. Вопрос стоит только в том, возможно ли это осуществить с имеющимся населением и в кратчайшие сроки.
Гарантией стабильности страны может стать создание самообеспечивающейся части милитаризованного населения по принципу казачьей общины прошлых лет. Вопрос только в том, кто готов сегодня это сделать.