Североморск, Мурманская область, , 07:05 — REGNUM Ракетный крейсер Северного флота (СФ) ВМФ России «Маршал Устинов», выполнявший задачи в Баренцевом и Норвежском морях, вернулся в пункт постоянного базирования — город Североморск. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Крейсер, который находился в море более трёх недель, провёл в акваториях северных морей ряд учений. А также проконтролировал деятельность эсминца УРО (управляемого ракетного огня) ВМС США «Росс» в Баренцевом и Норвежском морях.

«Американской стороной ранее было заявлено, что данный корабль будет находиться в Баренцевом море до 9 ноября, якобы демонстрируя вклад США в обеспечение «свободы судоходства» по всему миру», — говорится в сообщении ведомства.

«Маршал Устинов» сопроводил заокеанского гостя, который находился в указанной зоне с 19 октября, до южных районов Норвежского моря.

Корабли НАТО в Баренцевом море также отслеживали фрегат «Адмирал Касатонов» и противолодочные самолёты объединения ВВС и ПВО СФ.

Как сообщало ИА REGNUM, фрегат Северного флота (СФ) ВМФ России «Адмирал Касатонов» совершил переход из Баренцева в Белое море и прибыл в Северодвинск.

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