Тирана, , 08:07 — REGNUM Глава министерства иностранных дел и диаспоры Албании Гент Цакай 11 ноября провел встречу с послом Косово в Албании Наитом Хасани.

На своей странице в социальной сети Facebook, Цакай рассказал, что встреча была посвящена обсуждению политических событий в Косово, связанных с судебными процессами в отношении бывших лидеров УЧК (алб. Армии освобождения Косово — ИА REGNUM) Хашима Тачи, Кадри Весели, Якупа Красничи и Реджепа Селими в Гааге.

Политик заявил, что общение с Хасани для него особая честь, поскольку он являлся одним из основателей УЧК и подчеркнул важность совместной защиты Косово и Албанией ценностей УЧК.

«Когда речь идет Армии освобождения Косово, мы отвечаем не как многие партии и даже не как два государства, а как один народ», — заявил Цакай.

Напомним, в Косово и Албании судебные процессы в отношении бывших лидеров УЧК воспринимают как унижение.