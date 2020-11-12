Брюссель, , 09:14 — REGNUM Пресс-секретарь Евросоюза по иностранным делам Петер Стано 11 ноября заявил, что диалог между самопровозглашенным Косово и Сербией продолжается на уровне экспертов, вопреки заявлениям косовской стороны о намерении приостановить его. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Стано подчеркнул, что при необходимости будет также проведена встреча на высшем уровне, что противоречит уже заявлениям сербской стороны о том, что президент Сербии Александр Вучич не примет участия во встрече с премьер-министром Косово до тех пор, пока косовская сторона не продемонстрирует готовности к обсуждению вопроса о создании в Косово Ассоциации сербских муниципалитетов.

Ранее и.о. президента Косово Вьоса Османи и глава Альянса за будущее Косово Рамуш Харадинай заявили, что весь политический спектр Косово должен объединиться после начала судебных процессов в отношении бывших лидеров Армии освобождения Косово.

Премьер-министр Косово Авдулла Хоти провел встречу с Османи, после которой заявил, что в ближайшее время контактов с сербской стороной не предвидится.

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