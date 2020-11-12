Приштина, , 09:10 — REGNUM Премьер-министр самопровозглашенного Косово Авдулла Хоти 11 ноября в ходе встречи с делегацией парламента Швейцарии во главе со спикером Изабель Море заявил, что в Косово согласны с Евросоюзом в том, что диалогу между Косово и Сербией альтернативы нет. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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Глава правительства Косово подчеркнул, что приостановка процесса диалога с Сербией не соответствует государственным интересам Косово, и что Сербия и Косово продолжают вести в Брюсселе переговоры о заключении финального соглашения о взаимном признании в существующих границах.

Также политики обсудили последние события в Косово, причем особый акцент был поставлен на проблему урегулирования эпидемиологической ситуации в крае, которая сейчас стремительно ухудшается. Внимание было уделено и вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

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Напомним, ранее и.о. президента Косово Вьоса Османи провела встречу с Хоти, в ходе которой, по ее словам, последний заявил о том, что не планируют в ближайшее время проводить контакты с сербской стороной.

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