Амстердам, , 11:49 — REGNUM Один из основателей «Армии освобождения Косово» Реджеп Селими 11 ноября предстал перед судом Специального трибунала по Косово в Гааге и заявил, что отвергает все пункты обвинения.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Селими подчеркнул, что он внимательно просмотрел обвинительный акт, проанализировал его и не считает себя виновным ни в чем упомянутом.

Также политик, выступая перед судом, заявил, что УЧК не совершала военных преступлений и ее война за свободу была праведной.

Реджеп Селими Каждый, у кого есть сомнения, убедится, что ни я, ни УЧК не имеем отношения ни к преступлениям, ни к так называемому «преступному предприятию». Я воевал против оккупантской Сербии, против Сербии, которая принесла плохие вещи моей стране. … Я делал свою работу. Борьбу за свободу мы начинали вместе с Адемом Яшари и закончили с НАТО. Я считаю долгом и честью быть на стороне УЧК и наших союзников. Нашей целью должно быть правосудие.

Напомним, Реджепи совместно с бывшим президентом самопровозглашенного Косово Хашимом Тачи и бывшим спикером парламента Косово Кадри Весели обвиняется в совершении военный преступлений — незаконном задержании лиц, бесчеловечном обращении с людьми, пытках, незаконных убийствах, а также преступлениях против человечности — преследованиях, незаконном заточении в тюрьму, убийствах и пропаже лиц без вести. Обвинение настаивает на том, что целью действий Тачи и Весели был захват власти в Косово, и что для этой цели они не гнушались не только жестокостями в отношении сербов, но и против соплеменников и цыган.

Косовские СМИ и общественность воспринимают судебный процесс против Тачи и Весели как унижение и нападку на независимость края от Сербии и считают его предвзятым. Те же, кто придерживается иного мнения, в том числе недоброжелатели Тачи, в этих условиях предпочитают тактично отмалчиваться.

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