Скопье, , 12:10 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 11 ноября заявил, что в Скопье надеются на то, что ко вторнику 17 ноября удастся найти решение противоречий в отношениях с Болгарией, которое позволит стране начать переговоры о вступлении в Евросоюз. Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи ранее назвал 17 ноября ключевой датой для переговоров с Болгарией, поскольку 17 ноября состоится заседание Совета министров европейских дел ЕС, на котором будет вынесено решение о том, состоится ли первая межправительственная конференция ЕС и Македонии в рамках переговоров о вступлении страны в альянс до конца этого года.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Заев призвал «подлинных европейских политиков» дать его стране шанс.

Зоран Заев У нас были переговоры, которые проходили в конструктивной атмосфере. Соглашение с Грецией научило меня, что на Балканах, искомое решение должно быть выигрышным для обеих сторон. Мы не достигли этого при поиске решения противоречий с Болгарией, но процесс не должен идти через СМИ, мы не будем делать представление из нашего европейского будущего. Битье кулаками в грудь может понравиться общественности в обеих странах, но он не решает спор. У нас есть четкие позиции, и мы будем работать с Болгарией над поисками взаимовыигрышного решения. Македонская идентичность — это гордость, и она останется гордостью, как гора, без националистического спектакля по этому поводу.

Напомним, в настоящее время Болгария шантажирует Македонию угрозой наложить вето на начало переговоров о вступлении в ЕС и требует у Скопье уступок по ряду вопросов, которые могут поставить под сомнение «существование македонского народа и языка».

Ранее схожим образом Греции удалось в 2018 году добиться подписания Македонией Преспанского соглашения о переименовании страны в Северную Македонию, что было негативно встречено общественностью, но было со скрипом доведено до конца во имя вступления в НАТО и ЕС.

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