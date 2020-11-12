Скопье, 12 ноября 2020, 12:10 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 11 ноября заявил, что в Скопье надеются на то, что ко вторнику 17 ноября удастся найти решение противоречий в отношениях с Болгарией, которое позволит стране начать переговоры о вступлении в Евросоюз. Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи ранее назвал 17 ноября ключевой датой для переговоров с Болгарией, поскольку 17 ноября состоится заседание Совета министров европейских дел ЕС, на котором будет вынесено решение о том, состоится ли первая межправительственная конференция ЕС и Македонии в рамках переговоров о вступлении страны в альянс до конца этого года.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Заев призвал «подлинных европейских политиков» дать его стране шанс.
Напомним, в настоящее время Болгария шантажирует Македонию угрозой наложить вето на начало переговоров о вступлении в ЕС и требует у Скопье уступок по ряду вопросов, которые могут поставить под сомнение «существование македонского народа и языка».
Ранее схожим образом Греции удалось в 2018 году добиться подписания Македонией Преспанского соглашения о переименовании страны в Северную Македонию, что было негативно встречено общественностью, но было со скрипом доведено до конца во имя вступления в НАТО и ЕС.
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