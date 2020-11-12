Скопье, , 09:01 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 11 ноября высказался в поддержку законопроекта о декриминализации каннабиса. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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Заев заявил, что декриминализация каннабиса приведет к росту притока туристов и укреплению гостиничного бизнеса.

«Все существующие объекты, как и новые, смогут предложить обслуживание марихуаной и это поможет развитию сферы услуг в стране», — заявил политик.

По словам Заева, он ожидает, что процедура принятия закона будет транспарентной, и подчеркнул, что в настоящее время стоит использовать все средства для восстановления экономики, пострадавшей в ходе пандемии COVID-19.

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