Скопье, , 08:48 — REGNUM Заместитель премьер-министра Северной Македонии по европейским делам Никола Димитров 11 ноября прокомментировал итоги саммита Берлинского процесса, который прошел 10 ноября в Софии, и заявления заместителя премьер-министра Болгарии Красимира Карачанова о том, что исход переговоров между Северной Македонией и Болгарией всецело зависит от Скопье. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

Димитров подчеркнул, что его страна делает все для того, чтобы «мы и наши соседи, наша общая дружба, вышли победителями из этих кризисов, как близкие партнеры и добрые соседи».

При этом Димитров подчеркнул, что Северная Македония не будет вести ни с Болгарией, ни с какой-либо другой страной или организацией, переговоров о своем языке и своей идентичности.

Никола Димитров Карачанов обязан и имеет право представлять болгарские позиции, также, как и мы имеем право представлять македонские позиции. Но также мы обязаны заботиться о дружбе. Я хочу еще раз подчеркнуть, что есть несколько вопросов, о которых мы можем вести переговоры, но есть несколько, которые не подлежат обсуждению.

Напомним, в настоящее время Болгария шантажирует Македонию угрозой наложить вето на начало переговоров о вступлении в ЕС и требует у Скопье уступок по ряду вопросов, которые могут поставить под сомнение существование македонского народа и языка.

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