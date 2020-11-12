Токио, , 06:27 — REGNUM Правительство Японии намеревается увеличить численность военнослужащих на флоте, чтобы создать экипажи новых кораблей, оснащенных американской системой противоракетной обороны Aegis, сообщает газета Nikkei.

По ее данным, Япония собирается в ближайшие пять лет построить два новых боевых корабля, оснащенных Aegis. Согласно проекту, численность экипажа для одного такого корабля составляет 300 человек. Для этого минобороны Японии намерено найти новых моряков и офицеров.

Газета отмечает, что японская молодежь перестала проявлять интерес к военной службе. В частности, в 2019 году в ряды вооружённых сил захотели вступить 86 тысяч человек. Это, по данным газеты, на 30% меньше, чем в 2011 году. При этом в самой Японии увеличили максимальный возраст для прохождения службы с 26 лет до 32.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре министерство обороны Японии отказалось от размещения ПРО Aegis на морских платформах. Одна из причин этого решения — низкая мобильность таких платформ и их уязвимость. Теперь для размещения системы Aegis японское военное ведомство рассматривает два варианта — постройка новых боевых кораблей или использование коммерческих судов.

Читайте ранее в этом сюжете: Япония не намерена размещать элементы ПРО на морских платформах — Nikkei