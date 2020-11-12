Тегеран, , 08:33 — REGNUM 11 ноября министр иностранных дел Исламской Республики Иран заявил, что его страна удовлетворена шагами Пакистана по обеспечению безопасности и охране общих границ. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В беседе с журналистами Mehr News после встречи со своим пакистанским коллегой Шахом Махмудом Куреши иранский министр отметил: «Мы очень удовлетворены уровнем сотрудничества, которое мы ведём с Пакистаном для обеспечения безопасности границ».

«Сегодня мы договорились о создании различных совместных комитетов сотрудничества по пограничным вопросам, иммиграции, терроризму», — сказал он. Зариф подчеркнул, что Иран высоко ценит тот факт, что Пакистан ставит заставы, а также размещает несколько гарнизонов на границе.

Он также заявил: «У нас вышла очень продуктивная дискуссия по пограничному сотрудничеству, а также открытию нового пограничного терминала в Римдан-Габде, которое, как мы надеемся, произойдет в течение недели».