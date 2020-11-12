Москва, 12 ноября 2020, 05:48 — REGNUM Россия должна изменить сам принцип своего существования в сложившейся ситуации наращивания враждебности по отношению к ней мировой системы, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Он также предложил трезво взглянуть на все высказывания Джо Байдена, который рискует стать следующим президентом США, касательно России, главы государства и так далее. В этой ситуации грозящих России еще более свирепых санкций, а также патологизации мировой системы, ее нынешний вид существования, направленный на комфорт и единение с Западом, является далеко не оптимальным.