Москва, , 05:48 — REGNUM Россия должна изменить сам принцип своего существования в сложившейся ситуации наращивания враждебности по отношению к ней мировой системы, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Стратегически, как ни грустно признать, вопрос простой. Мы говорим по-прежнему о благополучии и благоденствии или мы говорим о выживании? Если мы говорим о выживании — это очень серьезные изменения. Для того чтобы это сказать всерьез и наполнить делом, нужно изменить все параметры существования нашего хозяйственного контура и всего прочего, и культурной, информационной, идеологической жизни. Этого нельзя сделать внекомплексно. Но пока что это слово «выживание» еще не произнесено», — заявил Кургинян.

Он также предложил трезво взглянуть на все высказывания Джо Байдена, который рискует стать следующим президентом США, касательно России, главы государства и так далее. В этой ситуации грозящих России еще более свирепых санкций, а также патологизации мировой системы, ее нынешний вид существования, направленный на комфорт и единение с Западом, является далеко не оптимальным.