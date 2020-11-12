Тегеран, , 08:38 — REGNUM 11 ноября командующий пакистанской армией заявил, что расширение пакистано-иранского сотрудничества окажет положительное влияние на мир, стабильность и безопасность в ближневосточном регионе. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Сообщается, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, встретился и провёл переговоры с начальником штаба пакистанской армии (COAS) генералом Камар Джаведом Баджвой.

В ходе встречи обсуждались темы, представляющие взаимный интерес, в том числе ситуация в области региональной безопасности, а также процесс примирения в Афганистане.

Министр иностранных дел Зариф высоко оценил позитивную роль Пакистана в обеспечении региональной безопасности, особенно в афганском мирном процессе, и пообещал продолжать работать над улучшением отношений между двумя братскими странами.

Между тем пресс-служба посольства Ирана в Исламабаде, ссылаясь на состоявшуюся встречу, заявила, что обе стороны выразили удовлетворение политическим, военным и региональным сотрудничеством между двумя странами, подчеркнув необходимость расширения отношений во всех измерениях.

Зариф на встрече отметил тесное военное сотрудничество между двумя странами и высоко оценил меры, принятые на общей границе для укрепления пограничной безопасности в условиях активной работы пограничных торговых пунктов между двумя странами.