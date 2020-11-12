Тегеран, , 08:50 — REGNUM 11 ноября президент Ирана Хасан Рухани заявил на заседании кабинета министров, что Тегеран выступает за прекращение одностороннего подхода США и уважение суверенных прав государств. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Рухани отметил, что внешняя политика Ирана всегда оставалась неизменной. «США же должны решить, какой внешнеполитический курс для них предпочтительнее», — заявил он.

Говоря о выборах в Соединенных Штатах, иранский президент подчеркнул:

«Чувствуется, что атмосфера становится более благоприятной для взаимодействия с дружественными Ирану странами. Проблема нынешней администрации США, которая приближается к своему концу, заключается в том, что она недостаточно хорошо знакома с международной политикой и работает в качестве исполнителя идей американских экстремистов и израильского режима».

«Корень проблем администрации США заключался в том, что американские власти не могли решить их в соответствии с интересами своего народа и международного сообщества», — сказал Рухани.