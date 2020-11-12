Кемерово, , 05:43 — REGNUM Вопрос завершения строительства Крапивинской ГЭС обсудили во время круглого стола «О перспективах развития гидроэнергетики в РФ» комитета Государственной Думы по энергетике. Мероприятие проходило в формате видеоконференции.

«Реки Сибири мелеют, поэтому Крапивинский гидроузел — это не только электростанция, но и источник запасов пресной воды. Завершение строительства Крапивинской ГЭС — флагманский проект, который повлечёт за собой развитие других важных направлений, — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв. — Гидроэлектростанция даст возможность контролировать паводки, улучшит водоснабжение городов».

Ориентировочная мощность ГЭС составляет 345 МВт. Будет создано водохранилище длиной 135 км, шириной 15 км, средней глубиной 15 м, глубиной до 57 м. Стоимость завершения проекта по предварительным подсчётам — 45 млрд рублей.

В итоге было решено включить завершение строительства Крапивинской ГЭС в проект рекомендаций комитета по энергетике Госдумы РФ, который направят на рассмотрение в профильные органы власти.

Отметим, что строительство объекта на реке Томь началось в 1977 году — в 130 км от Кемерова. В 1989 году оно было остановлена из-за проблем с финансированием. Выполнено около 60% работ.