Сеул, , 05:34 — REGNUM Кандидат на выборах президента США Джо Байден 12 ноября провёл телефонные переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Об этом последний написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»

«Я только что поговорил с Джо Байденом и поздравил его с избранием. Мы подтвердили нашу твёрдую приверженность прочному союзу между Республикой Корея и США, а также мирному и процветающему Корейскому полуострову», — написал Мун Чжэ Ин.

«В будущем я буду тесно сотрудничать с ним для решения глобальных проблем, включая COVID-19 и изменение климата», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат на выборах президента США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой заявил о распространении американо-японского договора о безопасности и на острова Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которые являются предметом спора между Японией и Китаем.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден заявил о распространении на Сенкаку договора США и Японии