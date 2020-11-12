Москва, , 05:18 — REGNUM Третья мировая война может начаться с суммы мелких локальных конфликтов, которые могут перерасти в средние и по нарастающей, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Война, с моей точки зрения будет такая. Какая-нибудь обезумевшая держава, берущая на себя подряд региональные конфликты. Это первый сценарий… Он там говорит, что у нее есть братские народы, вместе с которыми она должна обеспечить свое единство. А мешают этому какие-то другие народы», — завил Кургинян.

По его мнению, при этом сценарии, данная гипотетическая держава начнет выставлять другим странам территориальные претензии, после чего, когда окажется, что конфликт зашел слишком далеко, на территории этого государства начнется «обмен подарками», который выведет малую войну на средний уровень.

Он также отметил, что, выйдя на средний уровень, то есть второй сценарий, такая война выльется в выяснение, кто сильнее, при том, что уже осуществляются попытки размыть табу на применение ядерного оружия. Такие конфликты возможны между Индией и Пакистаном, Палестиной и Израилем.

«Поэтому возможные такие малые конфликты ядерные, которые полностью изменят мир», — подытожил Кургинян.

По его словам, крупные державы могут попытаться «экспериментально» помериться силами на локальных и средних конфликтах уже к 2023 году.