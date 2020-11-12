Пермь, 12 ноября 2020, 05:17 — REGNUM Бывший председатель Пермской городской думы Юрий Уткин намерен оспаривать своё увольнение с должности. Он уже подал соответствующий иск.
Как пишет Накануне.Ru, заявление поступило в Ленинский райсуд. Оно было зарегистрировано 11 ноября. Ответчиком является врио спикера думы Дмитрий Малютин.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября дума проголосовала за отставку Уткина. Впрочем, он остаётся депутатом.
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