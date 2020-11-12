Вашингтон, , 05:07 — REGNUM Аппарат Белого дома в случае победы на президентских выборах демократа Джо Байдена возглавит его давний советник Рон Клайн. Об этом 11 ноября сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление Байдена.

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"Рон был бесценен для меня на протяжении многих лет, что мы работали вместе, в том числе и тогда, когда мы спасали американскую экономику от одного из худших кризисов в 2009 году», — объяснил он.

По словам Байдена, Клайн помогал преодолеть кризис в здравоохранении в 2014 году, в частности эпидемию эболы в Африке. Отмечается, что они действовали как соратники в бытность Байдена сенатором и вице-президентом США. Как следует из заявления, Клайн принял предложение Байдена.

Напомним, после состоявшихся 3 ноября выборов президента в США продолжается подведение итогов. Несмотря на заявления Байдена о победе, действующий президент Дональд Трамп не намерен признавать своё поражение.

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