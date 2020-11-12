Токио, , 05:07 — REGNUM Кандидат на выборах президента США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой заявил о распространении американо-японского договора о безопасности и на острова Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которые являются предметом спора между Японией и Китаем. Об этом Суга 12 ноября сообщил журналистам.

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"Следующий президент США — господин Байден — подтвердил, что договор о безопасности между Японией и США распространяется на острова Сенкаку», — сказал премьер-министр.

Напомним, что заключённый в 1960 году договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией предполагает, что каждая из сторон расценивает любую военную агрессию против своего союзника как угрозу собственной национальной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат на выборах президента США Джо Байден 12 ноября провёл телефонные переговоры с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой.

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