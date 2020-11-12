Нью-Йорк, США, , 03:55 — REGNUM Другие страны в Совбезе ООН избегают открытого и серьёзного разговора о ситуации с блогером Алексеем Навальным, заявил 12 ноября постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

«Если бы они хотели (начать разговор — ред.), то давно бы уже вынесли, — цитирует РИА Новости дипломата. — Но каждый раз, когда мы обсуждаем «химию», в том числе сирийскую, они эту тему по касательной затрагивают».

Небензя объяснил, что обсуждение темы с так называемым «отравлением» Навального «может быть развернуто и в другую сторону», то есть обернуться против тех стран, которые обвиняют Россию в преступлении.

«Хотят вынести — пусть выносят. Мы, может, сами вынесем — это будет разговор для них не очень лицеприятный», — сказал постпред и добавил, что сейчас проводить заседания в Совбезе ООН по этой теме будет преждевременным.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщала, что российской стороне не обязательно инициировать возбуждение уголовного дела по Навальному, чтобы запросить взаимную правовую помощь и содействие у Германии.

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