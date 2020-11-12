Москва, , 02:45 — REGNUM Соединенные Штаты достигли пика своего развития и в настоящее время «идут вниз», заявил телеведущий и журналист Владимир Познер. Об этом сообщается на его официальном сайте.

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По мнению Познера, расцвет США достиг максимума, когда был избран 35-й американский президент Джон Кеннеди. Телеведущий считает, что страна с этого момента уже больше не двигалась «вверх», а «только чуть-чуть идет вниз».

Познер подчеркнул, что не видит путей выхода из этой ситуации. Он добавил, что США находятся на очень мучительном, тяжелом и продолжительном пути.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Познер заявил, что американское общество раскололось на две противоборствующие части с момента вступления Дональда Трампа на пост президента США в 2016 году. По его словам, такого раскола страна не переживала со времен Гражданской войны XIX века.

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