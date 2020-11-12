Кишинёв, , 02:39 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон надеется на получение из России до 150 тысяч доз вакцины от коронавируса ещё до конца месяца и готов привиться в числе первых. Об этом он заявил вечером 11 ноября в эфире телеканала «РЕН-ТВ Молдова».

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«Мы договаривались о получении российской вакцины во второй половине ноября. Надеемся для начала на 100−150 тысяч доз. Первыми будут прививаться те, кто работает на первой линии. Но я готов быть среди первых, чтобы люди не боялись», — сказал Додон.

Напомним, 11 августа Россия, первая в мире, зарегистрировала вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, которая получила название «Спутник V». В настоящее время уже 20 стран заявили о желании получить порядка одного млрд доз этой вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Замбии внимательно отслеживают процесс появления на рынке российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и ведут переговоры о возможности её приобретения.

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