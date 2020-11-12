Белград, , 02:13 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Союзной Республики Югославия Владислав Йованович 11 ноября в интервью сербскому телеканалу заявил, что повышенная значимость Сербии будет играть определяющую роль и при администрации Джозефа Байдена, поскольку, по его словам, Приштина, в отличие от Белграда, теряет свои позиции в геополитике США. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Он подчеркнул, что для внешней политики Вашингтона не имеет значения, кто возглавляет администрацию в США — Байден или Трамп. По его словам, независимо от того, сколько нового Трамп привнёс в Белый дом, бывший президент, тем не менее, существенно не изменил отношение Вашингтона к решению самых важных вопросов.

«Он сохранил санкции против Милорада Додика (президента Республики Сербской). В годы его президенства две страны были приняты в НАТО. Он также углубил сотрудничество с Грецией, чтобы стабилизировать ситуацию в Восточном Средиземноморье и контролировать Турцию. Администрация Трампа также поддержала очень важную для Сербии инициативу «Трех морей», выдвинутую странами-членами ЕС с Севера на Юг и на Запад, которые объединились на основе аналогичных потребностей и схожих исторических обстоятельств, чтобы усилить инфраструктурные связи и уменьшить свою энергетическую зависимость от России. Байден в целом продолжит подобную политику США на Балканах и по отношению к Сербии», — отметил Йованович.